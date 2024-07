Distribuidora de bebidas da Ceilândia era fachada para vender drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem de 20 anos por tráfico de drogas em Ceilândia, numa distribuidora de bebidas onde trabalhava. A ação ocorreu nesta quarta-feira (10/7) durante a operação Mr Freeze, da 15ª Delegacia de Polícia. A investigação foi iniciada após denúncias anônimas sobre atividades ilícitas na estabelecimento localizado na QNM 21.

Durante o monitoramento, policiais flagraram, em momentos diferentes, duas pessoas, supostamente, adquirindo drogas. Ambas foram abordadas e confessaram a compra de pequenas quantidades de entorpecentes. Após confirmarem as atividades ilegais, os agentes prenderam o suspeito. Com apoio da seção de operações com cães da DOE/PCDF, descobriram um compartimento secreto, escondido num freezer, onde o acusado escondia suas mercadorias: skunk, haxixe e cocaína.

O homem foi levado à 15ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, crime que pode resultar em pena de cinco a 15 anos de prisão, se condenado. Os jovens compradores, de 18 e 19 anos, tiveram suas porções de drogas apreendidas. Eles responderão administrativamente conforme decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF).