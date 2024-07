EMBRIAGUEZ

Bêbado ao volante, 3º sargento do Exército fura blitz e bate carro no DF O condutor do veículo é 3º sargento do Exército e tentou fugir de uma abordagem policial. Perseguido, ele acabou colidindo contra outro carro e foi preso por embriaguez ao volante na 5ª DP