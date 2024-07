Homem é preso em flagrante por agredir companheira no Sol Nascente

Na noite de quinta-feira (11/7), um homem foi preso em flagrante por agredir a companheira no condomínio Jardim Pinheiro, no Sol Nascente. O fato ocorreu durante um patrulhamento pela via VC 311, no qual uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi abordada por um jovem que relatou que seu tio estava tentando matar sua tia.

Imediatamente, os policiais se dirigiram ao local indicado e abordaram o agressor. O suspeito, que estava com uma faca e um simulacro de pistola, resistiu à prisão e agrediu os policiais durante a abordagem. Segundo a corporação, o agressor tem várias passagens pela polícia, porém, não foram especificadas por quais ocorrência ele foi detido.

O suspeito e a vítima, que são pessoas em situação de rua, foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2 (DEAM 2) para o registro da ocorrência.

Tentativas de feminicídios

Na última quarta (10), um homem foi preso por agressão à namorada após ser solto por tentativa de feminicídio contra uma ex-companheira. Nesta última ocasião, ele manteve a vítima em cárcere privado e a esfaqueou.

Na semana passada, outro homem foi preso em flagrante por esfaquear a namorada no abdômen, agressão que resultou em ferimentos graves. O fato aconteceu em Samambaia.