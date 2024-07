76 motoristas autuados por embriaguez ao volante em um fim de semana

Durante as ações, foram flagrados 17 condutores inabilitados, 16 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, 15 com escapamento da motocicleta alterado e 63 por outras infrações diversas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) autuou, entre a noite de sexta-feira (28/6) e a madrugada desta segunda-feira (1/7), 76 condutores dirigindo sob efeito de álcool ou que se recusaram a realizar o teste de alcoolemia. As operações ocorreram em Taguatinga, Gama, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Lago Sul e Samambaia.

Durante as ações, 471 condutores foram abordados pelos agentes de trânsito, que aplicaram 440 testes do etilômetro. Foram flagrados 17 condutores inabilitados, 16 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, 15 com escapamento da motocicleta alterado e 63 por outras infrações diversas. No total, 42 veículos foram recolhidos ao depósito da autarquia.

“As diversas operações do tipo blitz e patrulhamentos com abordagem demonstram o empenho do Detran em evitar que condutores alcoolizados possam se envolver em sinistros de trânsito e assim garantir mais segurança aos usuários das vias”, avalia o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Clever de Farias Silva.

Prisões

Durante patrulhamento com abordagens na região de Samambaia, no sábado (29/6), as equipes do Detran encontraram um motociclista embriagado que, insatisfeito com a abordagem, desacatou e ameaçou os agentes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a condução do motociclista, preso em flagrante, à 26ª Delegacia de Polícia.

Em outra situação, no domingo (30/6), durante blitz realizada também nas proximidades da QS 502 de Samambaia, os agentes abordaram o condutor de um GM Blazer que estava sob efeito de álcool e, ao ser informado da autuação, desacatou os agentes – gesto repetido pelos familiares do autuado. Com apoio PMDF, foi dada voz de prisão ao infrator e outros dois indivíduos. Todos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia, localizada em Samambaia Norte.

*Com informações do Detran