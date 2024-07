Edição especial da Feira Motim terá participação do Correio; veja detalhes

A Motim, feira colaborativa de arte impressa, terá uma edição especial neste sábado e domingo (13 e 14/7), como parte dos eventos da Brasília Design Week — iniciativa que tem o objetivo de incentivar a inovação, novos negócios, a economia local e a cultura do design na capital federal. O evento será realizado no anexo do Museu da República, das 14h às 20h.

O Correio Braziliense participa da edição especial com uma exposição de fotos em formato de cartão postal. Serão 20 fotos com cenas de Brasília desde os anos 1970, feitas por 14 fotógrafos colaboradores do jornal, entre eles: Zuleika de Sousa, Ed Alves, Marcus Ottoni, Luiz Marques, Lourdes Calvo, Adauto Cruz e Marcelo Ferreira. Cada foto terá 100 impressões que ficarão disponíveis para o público adquirir.

As fotografias impressas mostram os monumentos de Brasília ao longo dos anos e incluem um registro do Congresso Nacional em 1987, do Museu Catetinho em 1979, da Praça dos Três Poderes em 1986 e da Torre de TV em 1977. Há também registros mais recentes da cidade, que mostram o céu e o pôr do sol em contraste com as construções símbolos da arquitetura modernista.

Além de exaltar as características de Brasília, a exposição dos cartões postais faz parte do projeto do Correio de dar visibilidade ao acervo de imagens do jornal — que foi fundado no mesmo dia da inauguração da cidade: 21 de abril de 1960. O Centro de Documentação do Correio Braziliense (Cedoc CB) tem quase 100 mil imagens catalogadas. A curadoria das fotografias impressas contou com a participação de Mauro Ribeiro e Chico Lima, os gestores e guardiões do Cedoc.

As fotografias no tamanho 15x21 centímetros foram impressas em parceria com a gráfica e editora Positiva e são boa uma opção para decoração ou recordações da capital do país — seja para guardar ou presentear alguém.

Izidro Alves Gadêlha, um dos diretores da Positiva, destaca que apesar da ampla presença do cenário digital, a arte impressa ainda tem um bom valor agregado. "Geralmente a pessoa não guarda só para si, mas mostra para outras pessoas. Embora o digital seja fundamental, ele não anula o impresso, ambos se complementam", diz Izidro. Para o diretor da gráfica, a exposição dos cartões postais na feira vai valorizar os autores e o próprio evento, além de realçar a beleza e importância da capital.

A Motim surgiu em 2014, em Brasília, e é a maior feira do segmento de arte impressa no Brasil. Dela participam expositores consagrados e artistas iniciantes, sendo que cerca de 50% são de outros estados. Nessa edição não haverá inscrições para expositores, pois a feira fará uma curadoria de arte, em uma dinâmica de galeria, com a participação de convidados.