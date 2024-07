Rede pública de saúde é reforçada com nova unidade e mais especialidades

A inauguração da UCA do HUB contou com a presença de autoridades federais e locais - (crédito: Letícia Guedes )

A governadora em exercício, Celina Leão (PP), anunciou a ampliação de atendimentos médico-hospitalares no Hospital Universitário de Brasília (HUB). O pacto foi firmado entre Governo do DF (GDF) e Ministério da Saúde, durante a inauguração da nova Unidade da Criança e Adolescente (UCA) do HUB, que contou com a presença da ministra de Estado da Saúde, Nísia Trindade Lima, e do ministro de Estado da Educação, Camilo Santana.

Também estiveram presentes no evento a senadora Leila Barros (PDT) e o senador Marcelo Castro (MDB), além da reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão, e o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro. Recém-entregue, o espaço está em operação desde outubro do ano passado e conta com 7 mil m² de área construída, contendo 79 consultórios especializados, 66 leitos de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, além de laboratórios e salas de multiuso.

Ao todo, foram investidos para a execução da obra da nova unidade hospitalar R$ 33,8 milhões oriundos de recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf/MEC), e R$ 10,4 milhões em emendas parlamentares da bancada do DF, indicadas pela distrital Paula Belmonte (Cidadania), na época em que ela era deputada federal.

Na ocasião, Celina comemorou a inauguração e lembrou que o GDF já possui um convênio com o HUB ativo, com repasses mensais do Executivo na ordem de R$ 8 milhões. "Nós vamos aumentar as especialidades que são atendidas hoje pelo hospital, por meio de uma portaria que será publicada em breve pela Secretaria de Saúde", anunciou.

A governadora em exercício informou que o projeto está em fase de estudo para entender a população nas áreas mais necessárias. "Estamos fazendo um plano de trabalho para identificar qual será o novo suporte dado pelo HUB à rede pública e quais as especialidades atendidas. Há um estudo da Secretaria de Saúde identificando as maiores demandas", completou.

A ministra da Saúde celebrou a entrega e ressaltou que a unidade é fruto de um trabalho conjunto. "É um trabalho liderado pelo Ministério da Educação, que tem na sua atribuição todos os hospitais universitários, junto às nossas universidades, que fazem toda a diferença. Nós lançamos um programa para mais acesso aos especialistas e aos hospitais universitários, que já cumprem um papel fundamental, e avançarão mais nesse trabalho, com a informação de residentes e também com as linhas de cuidado, que já são praticadas aqui e poderão ser reforçadas nesse programa", declarou.

Carreta da Inclusão

Também na manhã de ontem, Celina Leão visitou a Carreta da Inclusão, projeto itinerante do GDF, lançado nessa semana no Guará. A iniciativa é promovida pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Pessoa com Deficiência (SEPD). O deputado distrital Iolando Souza (MDB) e o Secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos, acompanharam a governadora em exercício na visita.

A gestora elogiou o projeto (SEPD) criado pelo atual governo. "São todos os tipos de serviço prestados, desde a carteirinha, o entretenimento, o encaminhamento ao mercado de trabalho, e apoio jurídico da defensoria pública. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui hoje prestando atendimento às pessoas que mais precisam", disse.

A faxineira Leidiane Farias Santos, 42 anos, saiu do Paranoá para buscar atendimento na carreta. Mãe de Hannah Valentina, 4, foi ao local para emitir a carteirinha da filha, que é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mãe elogiou a ampliação das políticas públicas para pessoas com deficiência e declarou que a carreta facilita o processo para os pais, que, segundo ela, anteriormente enfrentavam dificuldades na emissão do documento.

Dayse Fontenele, 48, que tem visão monocular, avaliou que a iniciativa beneficia a população "porque é um atalho para as pessoas que, às vezes, não podem se deslocar ou desconhecem os seus direitos. Eu vejo que aqui as pessoas estão bem solícitas e que o principio da eficiência está sendo bem empregado, os trabalhadores demonstram preparo, é um projeto realmente interessante e eficiente", completou.

Segundo o secretário Flavio Santos, foram registrados 1,4 mil atendimentos e distribuídas 514 carteiras de identificação da pessoa com deficiência e do autista. Ontem, a ação foi encerrada no Guará e vai circular por outras cinco regiões administrativas até setembro. São elas: Recanto das Emas (do dia 30 deste mês a 1º de agosto), Samambaia (13 a 15 de agosto), Gama (26 a 28 de agosto), Santa Maria (3 a 5 de setembro) e Planaltina (17 a 19 de setembro).