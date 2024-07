Celina Leão, Nísia e Camilo Santana inauguram unidade infantil do HUB

O evento ocorreu na manhã desta sexta (12/7). A governadora em exercício anunciou que um pacto foi firmado para, em breve, ampliar as especialidades atendidas na unidade - (crédito: Letícia Guedes)

A governadora em exercício Celina Leão (PP), a ministra de Estado da Saúde, Nísia Trindade Lima, e o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, entregaram oficialmente, na manhã desta sexta-feira (12/7), a Unidade da Criança e do Adolescente (UCA) do Hospital Universitário da Universidade de Brasília (HUB-UnB). Na ocasião, Celina informou que o GDF firmou um pacto para, em breve, ampliar os serviços oferecidos na unidade e atender novas especialidades.

Também estiveram presentes na visita a senadora Leila Barros (PDT), o senador Marcelo Castro (MDB), a reitora da UnB, Márcia Abrahão, e o presidente da Ebserh, Arthur Chioro.

Durante a visita, Celina agradeceu os ministros pela unidade e declarou que esse é um reforço importante à rede pública do DF. “Com essa ampliação, hoje, do Hospital Universitário, eles conseguem ampliar a capacidade de atendimento ao GDF. É bom lembrar que nós já temos um convênio, um repasse mensal de R$8 milhões, e nós vamos aumentar as especialidades que são atendidas, hoje, pelo HUB, através de uma portaria que será publicada, em breve, pela Secretaria de Saúde”, disse a governadora em exercício.

Celina informou, ainda, que o projeto está em fase de estudo para entender quais especialidades são mais necessárias à população atualmente. “Isso vai depender do apontamento da Secretaria de Saúde”, finalizou.

A ministra da Saúde celebrou a entrega e ressaltou que a unidade é fruto de um trabalho transversal. “Esse é um trabalho, de fato, conjunto. É uma unidade para crianças e adolescentes 100% SUS e é um trabalho liderado pelo Ministério da Educação, que tem na sua atribuição todos os hospitais universitários, junto às nossas universidades, que fazem toda a diferença; Nós lançamos um programa para mais acesso a especialistas e os hospitais universitários, que já cumprem um papel fundamental, avançarão mais nesse trabalho, com a informação de residentes e também com as linhas de cuidado, que já são praticadas aqui e poderão ser reforçadas nesse programa”, declarou.

“Essa unidade tem leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátrica e eu, que fui governador do Estado, sei a demanda que é na área pediátrica, quando as mães precisam de um atendimento para seus filhos. Aqui, além de ser uma unidade de pesquisa, para a formação dos profissionais da área da saúde, é como se fosse um hospital de primeiro mundo, foram investidos aqui mais de 33 milhões de reais nessa unidade, portanto, a gente fica feliz de reconhecimento do presidente Lula, desse governo”, comemorou o ministro da educação, Camilo Santana.

“São quase 20 anos para a gente chegar neste momento; nós só temos a agradecer e comemorar, é um espaço de ensino, pesquisa e extensão e de excelência no atendimento à comunidade do DF, um hospital que é 100% SUS”, comemorou a reitora da UnB, Márcia Abrahão.

Sobre a UCA

Com quatro pavimentos, o espaço conta com 80 consultórios, 59 leitos de internação ativos – enfermaria pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, UTI neonatal e alojamento conjunto da maternidade –, além de ambientes de ensino e pesquisa, laboratórios e salas multiuso, ocupando uma área de 6.930 metros quadrados. Atualmente, são cerca de 61 especialidades e subespecialidades ao total, sendo 37 para adultos e 24 para crianças, além dos exames realizados.

A unidade hospitalar faz parte da rede de hospitais universitários federais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Ao todo, foram investidos para a execução da obra da nova unidade hospitalar R$ 33,8 milhões oriundos de recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf/MEC), e R$ 10,4 milhões em emendas parlamentares da bancada do DF.