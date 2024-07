OPERAÇÃO

Casal é preso por vender drogas no Entorno do DF A investigação teve início após uma denúncia que apontava atividades suspeitas na Quadra 14 do bairro Grande Vale, em Novo Gama (GO). Segundo as diligências realizadas, o casal, de 31 e 28 anos, utilizava uma mercearia para comercializar entorpecentes