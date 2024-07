Feira Motim, na Brasília Design Week, exibe acervo do Correio

Explorando o acervo do Correio Braziliense, a feira colaborativa de arte impressa Motim está promovendo uma edição especial neste fim de semana no anexo do Museu da República. A exposição faz parte da Brasília Design Week, proporcionando inovação, novos negócios, economia local e cultura. O Correio contribuiu com uma exposição de fotos em formato de cartões-postais, produzidos em parceria com a gráfica e editora Positiva.

Para adquirir o material, os visitantes podem assinar o jornal por três meses e ganhar dois cartões-postais, ou optar por uma assinatura anual e levar para casa sete fotografias. A produtora cultural Daniela Lobo selecionou postais da Igreja Dom Bosco e de um skatista na Esplanada dos Ministérios, destacando a qualidade do trabalho da fotógrafa Zuleika de Sousa. "Eu escolhi esses porque eu tenho muito carinho pela fotógrafa Zuleika de Sousa, além de ser uma oportunidade de prestigiar o trabalho dos fotojornalistas de Brasília", descreve.

No total, foram expostos 20 retratos de Brasília desde 1970, capturados por 14 fotógrafos colaboradores do jornal, como Zuleika de Sousa, Ed Alves, Marcus Ottoni, Luiz Marques, Lourdes Calvo, Adauto Cruz, Marcelo Ferreira, Cadu Gomes e Eugêncio Novaes. As fotografias, no tamanho 15x21 centímetros, foram impressas em parceria com a gráfica e editora Positiva, ideais tanto para decoração quanto para recordações da capital do país, seja para uso pessoal ou para presentear alguém.

A advogada Bárbara Vallim destaca que essa é uma oportunidade única para o público ter acesso a imagens de alta qualidade que retratam a história e a beleza de Brasília. "Os fotógrafos do Correio Braziliense são referências na cidade, e essa exposição oferece a chance de adquirir um pedacinho dessa história de forma acessível e significativa", comenta.











Memórias

As fotografias exibem a beleza da capital e as transformações ao longo do tempo, incluindo registros icônicos do Congresso Nacional em 1987, do Museu do Catetinho em 1979, da Praça dos Três Poderes em 1986 e da Torre de TV em 1977. Também são apresentadas fotos mais recentes que capturam o céu cinematográfico de Brasília em contraste com seus monumentos.

O Centro de Documentação do Correio Braziliense (Cedoc CB) possui quase 100 mil imagens catalogadas. A curadoria das fotografias impressas foi realizada por Mauro Ribeiro e Chico Lima, os gestores do Cedoc. "Na seleção das fotos, priorizamos as mais antigas que humanizam a arquitetura de Brasília", explica Cilene Vieira, gestora da comunicação institucional do Correio.

Fundada em 2014 em Brasília, a Motim é a maior feira de arte impressa do Brasil, reunindo expositores renomados e artistas iniciantes, sendo que cerca de metade deles vêm de outros estados para participar. Nesta edição, não houve inscrições para expositores, pois a feira adotou uma curadoria de arte semelhante à dinâmica de galeria, com a participação de convidados. Na última edição, em junho, o evento atraiu aproximadamente 10 mil visitantes à Galeria dos Estados.