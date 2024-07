Mulher morre em acidente no Gama; motorista foge sob suspeita de embriaguez

Acidente envolveu dois carros na altura do balão do periquito - (crédito: Geilson Lima/Flickr/Ministério do Planejamento)

Uma mulher morreu após um acidente envolvendo dois carros na altura do balão do periquito, no Gama, na madrugada de sábado. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a condutora de um dos veículos, suspeita de embriaguez ao volante, fugiu do local sem prestar socorro. O outro condutor não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi autuado em flagrante. Outras duas mulheres e o motorista tiveram de ser encaminhados aos Hospitais do Gama e da Santa Maria.

A mulher, de 52 anos, chegou a ser encaminhada ao Hospital de Santa Maria, mas morreu durante atendimento emergencial. As outras duas, de 34 e 18 anos, também receberam atendimento. O local do acidente ficou sob perícia da PCDF, que apreendeu os carros para investigação e agora, por meio da 20ª Delegacia de Polícia, localizada no Gama, apura o paradeiro da motorista que fugiu do local.