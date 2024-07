Criança de 6 anos é atropelada na 206 Norte, no Eixinho L

No início da tarde deste domingo, por volta das 13h, uma criança de 6 anos foi atropelada na altura da 206 Norte, no Eixinho L, sentido Lago Norte, enquanto tentava atravessar a via ao lado dos pais. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a menina sofreu escoriações pelo corpo e, queixando de dores na região pélvica, teve de ser transportada ao Hospital de Base.

No local da ocorrência, a equipe de socorro, empenhada em duas patrulhas, encontrou a criança deitada no solo, após ser atropelada pelo Honda Fit, de cor prata. Ela foi transportada consciente e orientada, apesar das escoriações pelo corpo.

O motorista do carro, o empresário Rodrigo Fagundes, 56 anos, contou ao Correio que estava indo para casa, no Lago Norte, quando o acidente aconteceu. "Eu estava vindo de lá, na faixa da direita, e tinha um carro do meu lado, um pouquinho mais à frente. De repente, a menina passou correndo, para escapar do outro carro, só que eu estava na outra faixa e ela não viu, eu acho. Eu só pisei no freio e não deu nem tempo de parar, estava devagarinho, só que devagarinho foi suficiente pra arremessar a menina", lamentou o motorista. A mãe de Rodrigo, de 86 anos, estava no banco do passageiro e ficou, por estar nervosa, aos cuidados de populares, enquanto o motorista aguardava a perícia.

A comerciante Lavínia Santos, 22 presenciou o atropelamento, quando tinha acabado de chegar no local. Segundo ela, a menina, que estava acompanhada dos pais e de um irmão mais novo, voou alguns metros e caiu ao solo, com algumas escoriações pelo corpo. "A ambulância e os bombeiros chegaram bem rápido, cerca de 10 minutos depois do acidente", disse. Ela relatou que, neste domingo, a quadra está mais movimentada que o normal e que, geralmente, não há tantas crianças naquela região.

Para o atendimento, uma faixa de rolamento da via precisou ser interditada para o atendimento. Segundo o CBMDF, a dinâmica do acidente é desconhecida.

O atropelamento aconteceu por volta das 13h (foto: Letícia Guedes)