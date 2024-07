Brasília completa 83 dias sem chuva; temperatura máxima será de 28ºC

Foi registrado 9,7°C no Plano Piloto. A menor temperatura do ano na região, até o momento - (crédito: Ed Alves/CB )

Nesta segunda-feira (15/7), Brasília contabiliza 83 dias sem chuva na capital federal. Entre as regiões administrativas do Distrito Federal, Brazlândia é a que está a mais tempo sem "ver" água: são 94 dias sem preciptações.

Quanto a temperatura, a semana começou gelada para os brasilienses. No Plano Piloto, foi registrado 9,7°C — a menor temperatura do ano para essa região, até o momento. Em Águas Emendadas, a temperatura chegou a 8,2°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A menor temperatura do ano foi 7,3 graus em 28 de junho.

Hoje, os termômetros devem marcar a máxima de 28°C, mas, a partir de quarta-feira (17/3), a tendência é de que a temperatura chegue aos 30°C — mantendo a alta amplitude térmica sentida no inverno.

Em relação à umidade relativa do ar, o nível máximo foi de 90%, nas primeiras horas da manhã. Ao longo da tarde, a previsão é de umidade em torno de 25 a 30%.