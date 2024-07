Apostador do DF acerta quina e leva R$80 mil na Mega Sena de sábado

Entre os 41 apostadores que bateram na trave no concurso 2748 da Mega Sena, sorteado pela Caixa Econômica Federal, no sábado (13/7), está um jogador de Brasília. Por acertar a quina, o sortudo levou o prêmio de R$80.512,78 para casa. A aposta simples foi realizada na lotérica Paraíso da Sorte.

Outras 2.911 apostas ganharam R$ 1.619,97, fazendo quatro acertos. Ninguém acertou os seis números sorteados (19 - 32 - 43 - 46 - 50 - 52), e o prêmio acumulou para R$ 21 milhões.

Os sorteios das Loterias CAIXA ocorrem de segunda a sábado e são realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). As apostas são aceitas até às 19h do dia do sorteio.