Suspeitos de roubar motoristas de aplicativo são alvos de busca

Na manhã desta segunda-feira (15/7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), cumpriu três mandados de busca como parte de uma investigação sobre dois roubos a motoristas de aplicativo que ocorreram na região de Brazlândia.

Dois dos mandados de busca foram cumpridos na Vila São José, em Vicente Pires, e outro na região da Taboquinha, em Padre Bernardo (GO). Todos os endereços estão relacionados ao principal suspeito de cometer os roubos, que permanece foragido.



Segundo informações da PCDF, o primeiro roubo ocorreu na terça-feira (2/7), na rodovia DF-180, nas proximidades do trecho do Garrafão, no bairro Incra 8, em Brazlândia. Conforme revelado pela apuração, o autor estava como passageiro e rendeu o motorista de aplicativo com uma faca, por volta das 23h, mandando que ele entrasse com o veículo em um matagal. A vítima diminuiu a velocidade e pulou do veículo em movimento. O assaltante assumiu o controle do veículo e fugiu.

O segundo assalto aconteceu na madrugada de quinta-feira (4/7), na rodovia BR-080, nas proximidades da entrada de Brazlândia. De acordo com a investigação, o suspeito, junto de uma mulher, estavam como passageiros de um carro de aplicativo e, novamente, usaram uma faca para tentar render o motorista. O condutor do veículo conseguiu tomar a arma branca e entrou em luta corporal com os autores, ferindo ambos com golpes de faca. Os autores conseguiram desembarcar do carro e fugir.