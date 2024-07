Egov divulga resultado parcial da seleção de bolsas para a UDF

A Escola do Governo (Egov), vinculada à Secretaria de Economia do DF (Seec), publicou, na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (15/7), o resultado parcial da apuração do programa de concessão de bolsas de estudo junto ao Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF). A lista apresenta a classificação geral dos inscritos e convoca os candidatos classificados para apresentar documentação complementar.

Para o segundo semestre deste ano, a oferta é de 73 vagas, destinadas a servidores públicos e alunos originários da rede pública de educação do DF. A publicação abre o prazo de cinco dias para interposição de recursos por parte dos candidatos, garantindo a transparência e a equidade no processo.

Após a complementação dos documentos e o julgamento dos recursos, a comissão encarregada do processo divulgará o resultado final, previsto para ser publicado na última semana de julho. A comissão fará chamadas sucessivas até preencher o maior número de vagas disponíveis. Já os candidatos que concorrem como servidores e empregados públicos devem aguardar a conclusão da apuração de pontos.

“Este projeto foi um dos primeiros para os quais o governador Ibaneis Rocha solicitou prioridade e adequação, no início do primeiro mandato, e hoje já beneficiou mais de 1.000 pessoas”, afirma a vice-diretora executiva da Egov, Raquel Aben-Athar. “O benefício já formou administradores, advogados, gestores públicos, enfermeiros, dentre outros profissionais. É um sucesso.”

Confira o resultado parcial do processo seletivo dos candidatos da sociedade civil.

*Com informações da Egov

