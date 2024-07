Ryan Reynolds faz gol no Maracanã ao lado de Hugh Jackman

O elenco de 'Deadpool & Wolverine' estiveram no estádio do Maracanã, na última segunda-feira (15). Na presença dos jogadores Pedro e David Luiz, o ator Ryan Reynolds ousou marcar um golaço com direito a comemoração estilo Copa do Mundo.

Entretanto, este não foi o único momento de "imersão" na cidade. No domingo, Hugh Jackman pedalou na orla da praia de Copacabana e compartilhou com os seguidores. Na ocasião, Emma Corrin, acompanhada do suposto affair, o também ator Rami Malek curtiu um passeio na praia de Ipanema em clima de romance.

Ryan, por sua vez, fez questão de enaltecer a beleza do Rio. Assim que chegou no hotel, onde está hospedado, publicou uma selfie de frente para o mar. Na legenda, o astro comentou: "Oh my god", acompanhado de figurinhas com a bandeira do Brasil.

Vale ressaltar que, o quarteto desembarcou no Rio de Janeiro para divulgar o lançamento do mais novo filme da Marvel. Além disso, os atores estiveram na pré-estreia do longa durante um evento, na Cidade das Artes, na Zona Oeste da cidade.

Na presença de famosos, jornalistas e fãs, o grupo respondeu algumas perguntas da imprensa. “A melhor parte dos nossos trabalhos é viajar para os lugares e ver os fãs. Mas chegar no Rio e ver essa cidade foi incrível. Nem acredito que isso é trabalho. As pessoas sabem que esse lugar existe?”, brincou Reynolds, após ser questionado sobre o calor do público brasileiro.