Começa pavimentação no condomínio Pedra Verde do Sol Nascente

Equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF realizam calçamento no Trecho 3 do Sol Nascente - (crédito: SODF/Divulgação)

As obras de pavimentação chegaram para os moradores e comerciantes do condomínio Pedra Verde, nesta segunda-feira (15/7). Localizado no Trecho 3 do Setor Habitacional Sol Nascente, a área ainda não havia sido contemplada com obras de calçamento devido À necessidade de rebaixamento das redes de água e esgoto. Após o término dos serviços feitos pela Caesb, o local recebe a instalação dos blocos intertravados e dos bloquetes.

Além da pavimentação, há obras em andamento nos três trechos do Sol Nascente. No Trecho 1, está em andamento a instalação das redes de drenagem nas vias laterais à ponte inaugurada no fim do ano passado, que faz a ligação com o Trecho 2. Ao todo, R$ 79 milhões são destinados a essa obra e R$ 61 milhões foram aplicados.

No Trecho 2, as obras se concentram na pavimentação dos condomínios Pinheiro e Santa Rosa. No Trecho 3, há obras de pavimentação em andamento nas chácaras das Acácias e Pedra Verde.

Na avenida principal, entre as chácaras 74 e 7, acima do supermercado Trem Bom, na via abaixo da QNP 29 e nas proximidades da Escola Classe 66, também estão sendo feitas obras de drenagem, além da escavação das lagoas 1 e 2. Dos R$ 181 milhões em recursos destinados para essa obra, R$ 94 milhões já foram utilizados.