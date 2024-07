Condutor é preso após atingir motociclista e outro carro em perseguição

Na noite da segunda-feira (15/7), policiais militares do 8º Batalhão prenderam um homem acusado de dirigir em alta velocidade, colocando em risco motoristas e pedestres pelas ruas de Ceilândia. A perseguição só terminou após o suspeito bater em outro veículo e capotar.

Os policiais foram abordados, na altura da EQNM 4/6, por populares que informaram que um homem dirigindo um GM Corsa estava fazendo manobras perigosas, como a conhecida como “cavalo de pau”.



A perseguição ao suspeito foi iniciada quando ele passou pelos policiais no momento em que pegavam as informações. O motorista não obedeceu às ordens de parada e seguiu em alta velocidade, passando dos 100 quilômetros por hora.



Ao longo do trajeto da perseguição, o condutor quase colidiu com outros veículos, o que acabou ocorrendo na altura do conjunto B da QNM 6, onde atingiu um motociclista que foi arremessado na via e teve que ser levado ao hospital.



Mais à frente, o fugitivo tentou fazer um retorno e passou direto por cima da calçada, quase atropelando um casal com uma criança que se jogaram no canteiro para desviar do carro.



No Centro de Ceilândia, o homem avançou no sinal vermelho e, na EQNM 4/6, ele acertou um Honda City e capotou, momento em que foi detido pelos agentes. Por conta de um corte no supercílio causado pela colisão, o suspeito foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).



Ainda no HRT, foi feito o teste do bafômetro que acusou 1,22 miligramas de álcool por litro de ar, sendo que o limite para ser considerado infração de trânsito de alcoolemia é de 0,04 mg/l e o limite para configurar crime é de 0,34 mg/l.



O homem foi preso em flagrante e levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para registro da ocorrência. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), não foi arbitrada fiança devido à gravidade dos crimes imputados.