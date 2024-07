Jovem é preso pela Polícia Civil por estuprar irmã durante 7 anos no Itapoã

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Civil (PCDF) depois de abusar sexualmente da própria irmã durante sete anos. A vítima, hoje com 14 anos, contou que o irmão ameaçava matar ela e a mãe, caso a menina denunciasse o estupro.

A prisão ocorreu nesta terça-feira (16/7), na casa do autor, no Itapoã. Segundo as investigações conduzidas pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), os abusos perduraram até 2023, mas, no mês passado, o rapaz agrediu a irmã e a ameaçou, dizendo que voltaria a abusá-la.

Apesar de ferida, a adolescente conseguiu correr e fugiu para a casa do namorado, onde permaneceu por três dias. Depois de relatar sobre o crime, a menina recebeu o apoio de pessoas próximas e denunciou o acusado.

Foram solicitadas medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Judiciário. O rapaz foi preso nesta terça e encaminhado à carceragem da PCDF.