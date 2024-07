Vídeo mostra estragos da colisão que resultou na morte de quatro pessoas

Um vídeo gravado por socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) registrou os estragos causados pelo acidente de carro que vitimou o médico Rodrigo Conti e outros três acompanhantes, na noite de terça-feira (17/7).

O chefe do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) se deslocava com a equipe para a realização de uma cirurgia no Entorno do DF, quando o carro em que estavam colidiu contra uma carreta, perto de Unaí, em Minas Gerais. Com o impacto, o carro ficou completamente amassado.

Veja as imagens que os socorristas registraram: