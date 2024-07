Curso de produção agropecuária durante a folga gera reclamação de PMs

Uma oficina que visa a produção animal e vegetal tem sido alvo de reclamações de policiais militares do Distrito Federal (PMDF). O motivo seria porque o curso está marcado para o período de folga de parte da tropa e não teria relação com a atividade policial.

O curso está marcado para os dias 18 e 19 de julho, durante todo o dia, e visa capacitar policiais militares do Batalhão Rural de Planaltina para "reconhecer as principais características de produção animal e vegetal (setor agropecuário) a fim de melhor servir à comunidade rural do DF e Entorno”.

A reportagem apurou que policiais escalados para o serviço alegam que a oficina não tem nenhuma relação com a atividade policial. “O policial vai produzir? Não somos fazendeiros”, alegou um policial que não quis se identificar.

Os agentes da PM alegam que escalas especiais prejudicam o policial pois ocorrem em inúmeras oportunidades e retiram a folga do policial. O Correio procurou a assessoria da PMDF, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve retorno. O espaço fica aberto para esclarecimentos.

Suporte

O defensor dos Direitos Humanos de policiais militares, Carlos Victor Fernandes Vitório, detalhou que a medida priva policiais militares do descanso adequado e afeta diretamente o bem-estar mental dos policiais.

“Garantir o cumprimento rigoroso das folgas é essencial não apenas para a preservação dos direitos dos policiais, mas também para a manutenção de sua saúde mental, essencial para o bom desempenho de suas funções e para a segurança pública como um todo”, destacou.