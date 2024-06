Projeto convida artistas para colorir muros de São Sebastião

O projeto Rua Galeria - Exposição a Céu Aberto foi responsável por dar mais cor à região de São Sebastião no DF. Criada pelo artista Chico Metamorfose, a iniciativa convidou um grupo de 13 artistas que foram responsáveis pela criação de paineis em muros, na Rua 30 no Setor Tradicional.

Realizado com a contribuição do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC DF), Rua Galeria aborda nas pinturas temas como super-heróis, reciclagem e o funcionamento de serviços públicos. Chico Metamorfose explica que é impossível dissociar a arte da política, por isso as obras discutem com questões sociais de São Sebastião. “Nosso papel é mostrar onde estão os problemas sociais e a arte é uma grande ferramenta para isso. Quando falamos das necessidades do povo, a política está inevitavelmente presente”, conta ele, em nota.

A demanda para a pintura do beco surgiu após uma série de pedidos da própria comunidade para ter os muros. Para atender aos moradores, Chico resolveu aliar a mudança no aspecto do beco à conscientização social.