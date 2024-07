Polícia procura suspeito de feminicídio em Luziânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) está procurando um homem acusado de feminicídio. Raul Rodrigues dos Santos, também conhecido como Galeguinho, teria esfaqueado a mulher, que protegia suas filhas, na madrugada de quinta-feira (18/7), e fugido do local na sequência. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Luziânia pede que possíveis informações sobre o paradeiro do suspeito, que já tem passagens anteriores pelo sistema carcerário por homicídio, sejam repassadas à instituição pelo número 197.

Segundo o delegado Diego Alonso, da PCGO, o suspeito e a vítima teriam tido uma discussão que levou a mulher a ir dormir na sala. Porém, ela foi convencida a voltar para o quarto do casal. Por volta das 4h, as filhas da vítima teriam ouvido barulhos vindos do quarto vizinho. Quando abriram a porta, encontraram Galeguinho enforcando a mulher. Com o susto, ele teria deixado a mulher escapar para a cozinha.

O homem então teria pegado uma faca para continuar a briga, mas uma das filhas da vítima o golpeou com uma ferramenta. Alonso afirma que o suspeito teria se virado e tentado esfaquear a menina, mas a mãe entrou na frente para protegê-la e acabou sendo atingida, não resistindo aos ferimentos.

De acordo com o delegado, o acusado de feminicídio teria fugido após o ataque em um Fiat Siena de cor prateada e ainda está foragido.

*Com informações da PCGO