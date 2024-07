Filha de deputado do MT é encontrada morta; suspeita é de feminicídio

Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi encontrada morta em casa - (crédito: Reprodução/Instagram @raquel_cattani98)

A filha do deputado estadual de Mato Grosso Gilberto Cattani (PL), Raquel Cattani, 26 anos, foi encontrada morta em casa, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, na manhã desta sexta-feira (19/7).



O governo de Mato Grosso lamentou a morte de Cattani. Na nota, ele também informou que as equipes das forças de segurança do estado já estão no município para esclarecer o fato.

"Uma morte chocante, ainda mais para um pai. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus possa dar forças e conforto ao deputado e toda sua família”, lamentou o governador do estado, Mauro Mendes.

O deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), também prestou solidariedade à família. Botelho afirmou que expressa os "mais sinceros sentimentos e solidariedade à familiares e amigos de Raquel".

Segundo Eduardo, a suspeita é que tenha sido um feminicídio. Ao Correio, a Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) informou que equipes estão no local para "apurar as circunstâncias da morte da vítima". "A casa apresentava sinais de violência. Uma televisão foi encontrada quebrada e uma motocicleta da vítima foi levada do local", disse a instituição.

Uma comissão de deputados estaduais, liderada por Botelho, se desloca para o local, no intuito de prestar apoio e solidariedade à família.

Bolsonaro também prestou condolências à família. Nas redes sociais, o ex-presidente escreveu “que Deus conforte o coração do deputado Gilberto Cattani neste momento".

O PL Nacional também lamentou a morte de Raquel. "Neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade à família do nosso parlamentar. Esperamos que encontrem força e conforto no amor e no apoio de amigos e entes queridos. Que Deus lhes conceda paz e serenidade para enfrentar este momento difícil", disse o partido em nota publicada nas redes sociais.