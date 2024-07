Motorista de 64 anos capota carro no Eixão Sul e mobiliza bombeiros

Acidente mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros. O motorista foi socorrido e encaminhado ao hospital - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro capotou na madrugada deste sábado (20/7) no Eixão Sul, próximo à SQS 305, mobilizando três viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

O acidente ocorreu por volta de 0h30. De acordo com a corporação, os socorristas chegaram ao local e encontraram um veículo GM Montana, de cor prata, capotado próximo ao acostamento, no sentido Aeroporto Internacional de Brasília. O motorista, de 64 anos, estava consciente e orientado, queixando-se de dores no peito.



Ele foi atendido e transportado ao Hospital de Base. O local do acidente e o trânsito ficaram aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).