Incêndio em residência na Estrutural mobiliza equipes de bombeiros

Uma casa localizada na Quadra 01 da Estrutural pegou fogo na manhã deste domingo (21/7), mobilizando duas viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Um homem de 44 anos foi atendido após inalar fumaça.

Por volta das 8h45, os bombeiros foram acionados e encontraram o incêndio em dois cômodos da residência, que já havia sido combatido por populares. Segundo a corporação, os socorristas iniciaram o combate ao fogo com o resfriamento e o rescaldo da área.

O proprietário da residência foi atendido, queixando-se de dor e ardência na garganta, além de dor de cabeça por ter inalado fumaça. Ele foi levado, consciente e orientado, ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A perícia do CBMDF foi acionada para o local a fim de averiguar as causas do incêndio.