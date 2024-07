Homem de 58 anos é baleado no Recanto das Emas

Um homem de 58 anos, ainda não identificado, foi baleado na manhã deste domingo (21/07), na quadra 308, próximo ao supermercado Rural, Recanto das Emas, por volta das 11h da manhã.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi encontrada dentro do próprio veículo, consciente e orientada, apresentando ferimentos de arma de fogo. O paciente foi transportado para o Hospital de Ceilândia. Segundo o CBMDF, não há detalhes sobre a dinâmica do crime.