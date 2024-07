Morre, aos 75 anos, o terapeuta holístico Paulo Troncoso

Morreu na madrugada deste domingo (21/07), no Hospital de Águas Claras, o terapeuta holístico Paulo Troncoso, de 75 anos, nascido em Uberaba, Minas Gerais, e há mais de quatro décadas em Brasília. Sensível, bem-humorado e dono de uma percepção única, o médium deixa uma legião de amigos, irmãos, sobrinhos e sobrinhos-netos, além de dezenas de gatinhos, que amava como filhos.

Paulo Troncoso ficou conhecido na cidade pelos jogos de tarô e pelas rodas de debate sobre espiritualidade. Sensível, era capaz de fazer atendimentos gratuitos, quando percebia que a pessoa precisava e não tinha condições financeiras. Nos últimos dias, apresentou um quadro de bronquite, agravado por um aneurisma de aorta abdominal. Desde então, entrou em coma e não acordou mais.

O melhor amigo, com quem compartilhou os últimos anos de vida, Ricardo Andrade definiu Paulo Troncoso de uma maneira suave. “Generosidade, amorosidade, empatia, alegria e carisma, assim é o Paulo Troncoso. Que nesta lua cheia de julho, ele aproveitou a luminosidade do céu e, seguiu para distribuir por lá essas e outras qualidades. Deixa saudades em quem fica.”

Nas rodas de tarô, Paulo Troncoso ensinava: há aspectos que estão nas suas mãos, outros estão com o Universo, respeite e aceite. Era um sábio, que não julgava nem reclamava. Antes do quadro infeccioso que o levou, ele teve uma das piores dores do mundo – a nevralgia do trigêmeo, tratada e sob controle. Logo em seguida, sofreu uma sequência de AVCs (acidentes vasculares cerebrais), recuperou-se.

“A vida é assim mesmo, temos de encarar e viver da melhor maneira”, repetia Paulo. E, ele fazia exatamente assim: com a voz quase inaudível, com dores que iam e viam, com mal-estar vez por outra, seguia com os atendimentos e a atenção extrema a quem quer que o procurasse. Era um ser tão iluminado que ao encontrar uma determinada pessoa que estava sem dinheiro, mas queria pagá-lo de toda maneira, disse: “Fazemos assim: você paga na próxima”. Não houve próxima.

A família prepara os trâmites para o velório e enterro de Paulo Troncoso. Ainda não foram definidos data e horário.