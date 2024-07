Fogo atinge casa em Ceilândia e assusta vizinhos

Uma casa pegou fogo na madrugada deste domingo (21/07), na Chácara 101, trecho 2, do Sol Nascente, em Ceilândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que chegou no local por volta da 0h53, havia muita fumaça na residência e chamas ativas.

Para conter o incêndio, a equipe de socorro desenvolveu linhas de mangueiras para combater o fogo, que poderia se espalhar para um depósito de materiais diversos em frente ao lote residencial. Graças à ação rápida dos bombeiros, uma casa nos fundos do terreno também foi preservada.



Logo após extinguir as chamas, as guarnições começaram a fazer operações de rescaldo, para eliminar qualquer chance de reignição, já que havia uma grande quantidade de material combustível no local. Segundo o CBMDF, não há detalhes sobre o que causou o incêndio e a perícia do Corpo de Bombeiros foi acionada.



Incêndio foi combatido rapidamente pelo Corpo de Bombeiros (foto: Divulgação/ CBMDF)

Vicente Pires



Ainda na madrugada deste domingo, por volta das 05h23, o CBMDF atendeu outro incêndio, desta vez na na Rua da Misericórdia, no Setor Habitacional Vicente Pires. De acordo com o CBMDF, três veículos estavam em chamas na garagem de uma residência.



De imediato, a equipe de socorro trabalhou para que o fogo fosse combatido de maneira rápida. A ação dos bombeiros impediu que o fogo se espalhasse para a parte interna da casa. O local ficou aos cuidados do dono da casa. Não há detalhes sobre a dinâmica do incêndio e a perícia do CBMDF foi acionada para a ocorrência.



Três carros pegam fogo na garagem de uma casa em Vicente Pires (foto: Divulgação/ CBMDF)