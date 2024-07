Adolescente de 16 anos é apreendido com porções de maconha em Ceilândia

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde deste domingo (21/7) com cinco porções de maconha no Conjunto K da QNN 5, em Ceilândia.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais do Grupamento de Pronto Emprego e do Radiopatrulhamento do 8º Batalhão (GPE 28 e RP 28) perceberam o momento em que o jovem entregava uma porção de maconha a um motociclista que passava pelo local.

Os dois foram abordados pelos PMs. Com o adolescente, a equipe policial encontrou a droga e dinheiro trocado. O motociclista alegou que teria comprado a maconha para consumo próprio.

O adolescente foi apresentado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) II, em Ceilândia.