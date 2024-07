Prêmio acumulado de R$ 61 milhões faz brasilienses sonharem com a Mega-Sena

Na noite desta terça-feira (23/7), serão sorteados R$ 61 milhões no jogo número 2.752 da Mega-Sena. O prêmio acumulou mais uma vez após ninguém acertar as seis dezenas ganhadores de sábado. Com isso, muitos brasilienses seguem na esperança de levar a quantia máxima para poder mudar de vida da noite para o dia. O Correio ouviu alguns desses apostadores que sonham com o bilhete premiado.

Sonho de aposentar

À espera de ter a sorte grande, Erlinda Andrade, cozinheira de 46 anos e moradora no Riacho Fundo, afirma que aposta em todos os concursos na fé de que algum seja o decisivo para mudar sua vida. Ela diz que sempre mantém a esperança, ainda que as chances não sejam as maiores.

“Sonho em poder ter uma vida estável. Quero garantir minha aposentadoria para conseguir me manter e ajudar minha família”, diz Erlinda. Sem intenções de esbanjar a possível fortina, ela acredita que a premiação conseguiria oferecer a tranquilidade que busca para sua vida e dos familiares.

Jogador frequente

Aos 74 anos, João Soares Lopes diz não ter mais tanto tempo de vida, mas garante que continua jogando quase diariamente na loteria, sonhando em poder desfrutar bem do que resta pela frente. Nascido no Maranhão, o morador do Recanto das Emas trabalha como serralheiro e se assume um jogador compulsivo, afirmando que aposta sempre que tem dinheiro na esperança de que um dia ele preencha os seis números corretamente.

“Eu vou passear um bocado com o dinheiro, dar um pouco para a família, comprar casa, comprar carro, e curtir o restinho de vida que tem pela frente”, diz o apostador, sobre os planos em caso de vitória. Lopes relata que sabe que pode ter poucos anos restantes, mas que enquanto estiver vivo seguirá arriscando pela bolada que garantiria ao homem e sua família uma vida nova.

Prêmio acumulado

Mesmo que os R$ 61 milhões não sejam conquistados, os apostadores ainda torcem pelas premiações menores para poder sair de bolsos cheios. O concurso do último sábado viu 60 apostas acertarem cinco dezenas para ganhar o valor R$ 60.964,39, enquanto 4.978 jogadores levaram o prêmio de R$ 1.049,72 ao marcar quatro dezenas corretamente.

Os interessados em participar do sorteio 2.752 ainda conseguem registrar suas apostas nesta terça-feira (23/7), até as 19h (horário de Brasília), pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser realizado em casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira