Carro clonado, com registro de furto em São Paulo, é recuperado no DF

No domingo (21/7), um carro clonado, com registro de furto em fevereiro deste ano em São Paulo, foi recuperado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 251, próxima a São Sebastião, no Distrito Federal. Dois homens a bordo do veículo, que já têm várias passagens por estelionato e receptação, foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil e presos.

Após notar que um Ford Ka realizava manobras perigosas, a equipe em deslocamento ordenou a parada do carro. Segundo os policiais, ao descerem do veículo, tanto o condutor quanto o passageiro demonstraram nervosismo e não apresentaram documentos de identificação. Constatou-se, durante a fiscalização, que o condutor não tinha habilitação.

Aprofundando as consultas, os agentes descobriram que os homens tinham várias passagens por estelionato envolvendo veículos, receptação e outros crimes conexos. Após vistoria no veículo, a equipe também constatou que se tratava de um clone, visto que estava com placas de outro veículo idêntico. O carro abordado tinha registro de furto em fevereiro de 2024 em São Paulo.