Trabalhador fica gravemente ferido ao cair de altura de 6 metros em hotel

O Complexo Brasília Alvorada lamentou o incidente e afirmou estar colaborando com as autoridades - (crédito: Reprodução/Royal Tulip/Instagram)

Um homem ficou gravemente ferido ao cair de uma altura de seis metros, em um fosso, e ficar com a cabeça presa em um cano no hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ainda na manhã desta segunda-feira (22/7).

Quando as equipes de socorro chegaram ao local do acidente, encontraram o rapaz, de 38 anos, caído no chão e com a cabeça presa. Segundo a Polícia Civil do DF (PCDF), a vítima seria encarregada do sistema de refrigeração do hotel; testemunhas afirmaram que ele caiu enquanto andava em cima de um duto de gás.

Os bombeiros estabilizaram o homem e o encaminharam ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). A vítima estava consciente, orientada, instável e apresentava sangramento na cabeça, além de queixas de instabilidades na visão.

Em nota, o Complexo Brasília Alvorada lamentou o acidente ocorrido em suas dependências e informou que a vítima, que pertence a uma empresa terceirizada, passa bem e já está sendo atendida em um hospital da região.

"O hotel esclarece que, imediatamente após o acidente, os socorristas foram acionados para que fossem tomadas as providências necessárias. O Complexo Brasília Alvorada segue cooperando com as autoridades nas questões relacionadas a esta ocorrência e está à disposição para prestar qualquer apoio e esclarecimentos necessários", disse a empresa.

A PCDF informou que a vítima não corre risco de vida aparente, no entanto, questionado sobre o acidente, o trabalhador afirmou não se recordar do ocorrido.

Contribuiu Pablo Giovanni