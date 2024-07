Policiais militares salvam bebê engasgado em Brazlândia

Na tarde do último sábado (20/7), dois policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPR) salvaram um bebê que se engasgou no assentamento Canaã, em Brazlândia. Em patrulhamento pelo local, a equipe foi interceptada por um veículo com três mulheres em pânico. Além dos engasgos, o filho da motorista, um bebê de cerca de 14 meses, apresentou episódios de desmaio e perda de respiração.

Rapidamente, o subtenente Clayton Alves e o primeiro sargento Wilson Souza realizaram a manobra de Heimlich, ainda dentro da viatura, restaurando a respiração do bebê. Apesar disso, a criança ainda desmaiou duas vezes durante o trajeto até o Hospital Regional de Brazlândia (HRBR).

Chegando ao hospital, o bebê recebeu atendimento imediato e permaneceu em observação, com estado de saúde estável. Segundo a mãe, o menino foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia para a realização de raio-x, recebendo alta por volta das 22h e retornando para casa em segurança.