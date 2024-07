Operação da polícia ajuda 778 idoso vítimas de violência

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou a Operação Virtude, por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin). A ação também ocorreu durante todo o mês de junho em 26 estados do Brasil e tem como objetivo combater a violência contra os idosos.



Desde o início da operação, a PCDF mobilizou 152 policiais e 52 viaturas, resultando na apuração de 471 ocorrências policiais envolvendo vítimas idosas. Esse esforço culminou na instauração de 119 procedimentos investigativos, atendimento a 778 vítimas e prisões de agressores em todo o DF. Aproximadamente 662 visitas e diligências foram realizadas para verificar a veracidade das denúncias.



Os trabalhos foram coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), uma mobilização nacional articulada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do MJSP, foi planejada em resposta ao aumento de denúncias de violência contra idosos registradas pelo Disque 100, serviço do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.



A Decrin participou como ponto focal da operação e foi responsável também pela compilação e envio de dados ao Ministério da Justiça, facilitando a coordenação entre a PCDF e o MJSP.



Como parte da operação, ocorrida no dia 14 de junho, o “Decrin nas Ruas”. Nesse momento, os policiais atenderam e orientaram a população idosa sobre seus direitos e a prevenção aos principais crimes, além de distribuírem material informativo. A ação ocorreu na Instituição Lar dos Velhinhos Maria Madalena, localizada no Núcleo Bandeirante/DF.