Ex-jogador de futebol amador é assassinado em Planaltina

Na madrugada desta terça-feira (23/7), um homem foi atingido com golpes de faca na Quadra 05 da Vila Buritis 1 em Planaltina. A vítima é Júlio César Monteiro da Silva, de 45 anos, um ex-jogador de futebol amador do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência, porém ao chegarem no local, Júlio César já estava sem sinais vitais. Policiais militares do Distrito Federal estiveram no local onde testemunhas informaram que o suspeito de desferir as facadas seria um indivíduo conhecido como “baixim" e posteriormente identificado como Francimário Costa, 30.



De acordo com os relatos, os dois teriam discutido e Francimário tirou uma faca da mochila e golpeou Júlio César. A polícia tentou encontrar o possível autor pelas mediações do crime, mas não foi localizado.



As testemunhas foram levadas para a 16º Delegacia de Polícia (Planaltina), que está coordenando as diligências do caso.