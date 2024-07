Policial é assassinado no Novo Gama; quatro suspeitos foram presos

Um polícia do estado de Goiás foi assassinado a tiros em plena luz do dia nesta segunda-feira (22/7), no Novo Gama, cidade do Entorno do Distrito Federal. O cabo Leandro Gadelha da Silva, 38 anos, não estava fardado e teria sido abordado por quatro homens que desferiram os disparos de arma de fogo.

O policial foi levado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), com perfurações na região do tórax e abdômen, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.



Os quatros suspeitos da autoria do crime foram capturados em flagrante em uma área comercial da cidade do Pedregal. A 5ª Delegacia de Polícia de Luziânia investiga os motivos do crime.



Em nota, a Polícia Militar de Goiás (PMGO), se solidarizou com os familiares do membro da corporação. “Desejamos que todos encontrem força e conforto para suportar esse momento de dor”, diz o texto.