Homem acusado de criar "pirâmide do amor" é preso no DF

Segundo as investigações, Nilbert enganava as vítimas, afirmando ser uma pessoa rica e importante - (crédito: Divulgação/PCDF)

Acusado de aplicar golpes em mulheres com as quais se envolvia, Nilbert Meira de Oliveira, 35 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na segunda-feira (22/7), mas a operação só foi divulgada nesta terça (23/7). De acordo com as investigações, após impressionar e conquistar as vítimas, ele as convencia a investir, prometendo lucros mensais de 10%. Os montantes repassados pelas mulheres a Nilbert variavam, chegando a R$ 60 mil.

Ainda segundo a PCDF, o acusado chegou a dar retorno para algumas das vítimas, porém, o dinheiro entregue era fruto do prejuízo de outra mulher enganada por Nilbert, de acordo com as investigações. Quando o suspeito passava a ser cobrado pelas vítimas, que queriam a totalidade do dinheiro investido, ele passava a ameaçar.

Em um dos áudios divulgados pela polícia, ele afirma que a mulher está em risco de vida. “A próxima vez que tiver alguma situação como essa, possa ser que você não tenha uma nova oportunidade de vida. Entendeu? Você tá arriscando sua vida”, disse. “Nem que eu pague 100 mil conto pra resolver isso aí. Entendeu? Aí eu pago. Tá entendendo? Aí eu vou meter o cacete aí, entendeu? Só tô avisando. Então, resolve. E nunca mais deixe de me dizer nada. Entendeu? Não esconda nada de mim. Você sabe que uma hora eu descubro”, ameaçou Nilbert.

As investigações identificaram quatro vítimas, mas a Polícia Civil acredita que o número pode ser ainda maior. Por isso, a corporação pede que, caso alguém reconheça Nilbert e também tenha sido vítima do golpe, procure a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) para colaborar, de forma sigilosa, com informações que serão importantes para a continuidade das investigações.

Histórico

Segundo as investigações, o acusado enganava as vítimas, afirmando ser uma pessoa rica e importante, além de se apresentar como investidor, empresário, médico e até mesmo espião da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), utilizando nomes falsos.

Em uma das identidades falsas, Clodomir Ferreira, ele dizia ser médico (foto: Divulgação/PCDF)

Além disso, a PCDF destacou que Nilbert tem um histórico criminal extenso, incluindo um homicídio qualificado, em que assassinou o próprio pai para obter o dinheiro do seguro de vida, no valor de R$ 400 mil.

Ele foi preso no fim da tarde de segunda-feira (22/7), por volta das 17h. Segundo a polícia, os agentes viram o carro dele no Setor Militar Urbano. Ao tentar realizar a abordagem, um dos policiais quase foi atropelado, depois que Nilbert puxou uma mulher que estava conversando com ele do lado de fora para dentro do carro e fugiu em alta velocidade. Foi solicitado apoio da Polícia Militar e ele foi encontrado na 706 Norte.