Vídeo: bebê de 3 meses engasgado com leite é salvo por PMs no Sol Nascente

Policiais militares do Distrito Federal salvaram um bebê de três meses que estava engasgado, na manhã desta segunda-feira (22/7), no Sol Nascente.

De acordo com a corporação, durante patrulhamento na Chácara 2, policiais do 10° Batalhão foram alertados por populares sobre uma criança que havia se engasgado com leite materno.

Imediatamente, os policiais foram ao local. O 1° sargento Edilson José Silva pegou a criança dos braços da mãe e realizou manobras de Heimlich, conseguindo fazer com que o bebê expelisse o leite. Veja o vídeo.

A criança foi encaminhada por socorristas do Corpo de Bombeiros para um hospital particular em Ceilândia.

Salvamento

Nos últimos dias, o Correio publicou diversos casos de crianças salvas em situações semelhantes. No sábado (20/7), dois policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPR) resgataram um bebê que havia se engasgado no assentamento Canaã, em Brazlândia.

Na quinta-feira passada (19/7), uma equipe do Gtop 34, do 14° Batalhão da Polícia Militar de Planaltina, salvou um recém-nascido que havia se engasgado no bairro do Arapoanga.