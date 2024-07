Projeto leva crianças e jovens que vivem em casas de acolhimento ao Lago Paranoá

Crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento no Distrito Federal vão participar, neste sábado (27/7), de aulas gratuitas de Canoa Havaiana e Stand Up Paddle, no Lago Paranoá. A atividade ocorre mensalmente, desde 2017, através do Projeto Filhos da Nação, fundado por empresários da escola especializada em esportes aquáticos OndaSUP, com o intuito de fomentar, através do esporte, desenvolvimento físico, mental e social desses jovens.



Os beneficiados terão têm um dia repleto de atividades, que inclui o transporte, dinâmicas de integração, alimentação, as aulas de Stand Up Paddle e Canoa Havaiana com uma metodologia específica que integra a psicoterapia junguiana para potencializar ações que promovam a cidadania, bem-estar, resgate de autoestima, saúde física, mental, emocional e também diversão.



Desde seu início, o projeto beneficiou cerca de 150 crianças e adolescentes, e 600 pessoas, indiretamente, incluindo famílias biológicas, famílias adotivas, irmãos e voluntários.



O Projeto Filhos da Nação nasceu da força de vontade do Gabriela Speziali e Tiago Souza, que, após sofrer com a perda de uma filha durante a gestação, decidiu dedicar parte de seu tempo para contribuindo e impactar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.



Interessados em se voluntariar no projeto, podem entrar em contato pelo WhatsApp (61) 98110-0906. Mais informações sobre o Projeto Filhos da Nação podem ser obtidas pelo portal Filhos da Nação | Impacto social (filhosdanacao.com.br).