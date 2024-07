Em Planaltina, bebê de duas semanas é salvo pela PMDF após se engasgar

Na noite desta quinta-feira (19/7), por volta das 20h30, a equipe do GTOP 34 do 14° Batalhão da Polícia Militar de Planaltina salvou, por meio da manobra de Heimlich, um recém-nascido que se engasgou no bairro do Arapoanga.



Os policiais militares informaram que foram acionados por populares e depararam-se com um bebê recém-nascido que tinha acabado de se engasgar com um liquido e encontrava-se sem respirar e com a pele roxa. Os sargentos Hudson e Valteir, treinados em primeiros socorros, iniciaram a manobra de Heimlich na criança, realizando compressões abdominais e desobstruindo as vias aéreas do bebê, restaurando sua respiração.

Foi realizado o deslocamento de urgência da criança dentro da viatura policial, onde continuaram os procedimentos de primeiros socorros. No hospital, o bebê recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi devolvido à mãe. O estado de saúde da criança era estável após o socorro.