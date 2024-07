Conselheiro do TCDF suspeita de sabotagem em moto e registra ocorrência

O conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), André Clemente, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no início do mês por uma possível sabotagem em sua moto.

O caso está sendo investigado sob sigilo pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). Clemente relatou à polícia um vazamento de óleo de freio no painel da moto e, após constatar o problema, levou o veículo. Os técnicos identificaram parafusos soltos, o que poderia comprometer a funcionalidade do veículo e colocar a vida do conselheiro em risco.

Segundo investigadores ouvidos pela reportagem, além do documento obtido pelo Correio, Clemente destacou que a moto, de modelo Ducati Superbikee/Panigale ficou exposta no estacionamento de uma academia em três ocasiões, das 7h às 11h, no fim do mês passado. Ele também afirmou ter percebido que estava sendo seguido por um veículo.

À reportagem, Clemente expressou preocupação com sua segurança. "Temo pela minha vida. Provavelmente, alguém está sendo usado como fantoche por algum grupo político cujos interesses foram contrariados. Não me intimidarei no exercício da minha missão institucional. Confio na investigação conduzida pelas autoridades", declarou.

Corte

Clemente é vice-presidente do TCDF desde dezembro de 2022. O conselheiro era ex-secretário de Economia do Distrito Federal e foi indicado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para ingressar na Corte.

Ele é auditor tributário de carreira do DF e substituiu o conselheiro Paiva Martins, que se aposentou do Tribunal.