Brasília sedia conferência mundial de bioética e ética médica

O governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu, na manhã desta quarta-feira (24/7), ao lado do vice-presidente Geraldo Alckimin (PSB), à abertura da 16ª Conferência Mundial de Bioética, Ética Médica e Direito da saúde, que acontece na Sede do Conselho Federal de Medicina (CFM). O congresso ocorre de forma inédita na América Latina.

A conferência, que se inicia nesta quarta e será encerrada na sexta-feira (27/7), recebe nomes renomados mundialmente da medicina para debates com palestrantes de entidades relacionadas ao tema. Durante os três dias de congresso, os profissionais abordarão mais de 70 tópicos e subtópicos nos domínios da bioética, da ética médica e do direito da saúde.



Além do vice-presidente e do governador, estiveram presentes na abertura da conferência o senador Hiran Gonçalves, o deputado federal Fernando Máximo, o presidente do CFM, José Hiran Gallo e Rui Nunes, co-presidente da conferência.

Alckimin comemorou a realização da conferência no país e declarou que o congresso trará novas boas contribuições à sociedade. "É uma honra e uma felicidade para a classe médica receber essa conferência e também para o nosso país. Esta é a primeira vez que (a conferência) ocorre no Brasil, é a primeira vez nas Américas que sediamos a conferência mundial de bioética. Nós temos aqui (no Brasil) um excelente exemplo de saúde. A saúde no Brasil é livre à iniciativa privada, mas tem o Sistema Único de Saúde (SUS) que garante a integralidade, a universalidade e a equidade, qualquer pessoa que esteja em território nacional é atendida pelo SUS", disse.

Ibaneis declarou que sediar o evento é uma forma de consolidar o que tem sido trabalhado e realizado na cidade. "Sediar um congresso dessa natureza nos alegra muito e, também, com a divulgação que está sendo feita, a gente espera trazer novos congressos internacionais para o DF, melhorando assim a qualidade de vida da população que aqui reside, porque melhora a ocupação dos hotéis, melhora a ocupação dos restaurantes da cidade, os pontos de visitação e dá mais condições de emprego e renda pra nossa população, então é um conjunto todo e é exatamente por isso que o GDF apoia um empreendimento dessa natureza", disse.

“Nós colocamos toda a estrutura do GDF à disposição do Conselho Federal de Medicina para garantir que a realização desse evento marcasse o DF pela sua postura de capital da República, com capacidade organizacional para receber os grandes eventos mundiais. Nos alegra bastante ver a participação não só dos médicos dos estados brasileiros, mas também a participação internacional desse grande congresso que, certamente, trará muitos avanços na questão da bioética em âmbito mundial”, declarou Ibaneis.

Saúde no DF

Perguntado sobre o atual cenário da saúde no Distrito Federal, Ibaneis afirmou que o GDF contratou cooperativas de anestesistas. "Na questão da anestesia, nós conseguimos contratar as cooperativas. Serão quase mil cirurgias feitas num prazo de 22 dias, e a gente espera até o final do ano ter uma redução muito grande na fila das cirurgias eletivas. A gente espera também o mais rápido possível liberar a construção de mais nove unidades de pronto atendimento", apontou.

O chefe do Executivo reforçou, ainda, a construção de cinco hospitais e informou que estão em fase de elaboração de projetos. "Temos aí os hospitais que foram lançados, em fase de projetos, e daqui a pouco começam as obras. Serão cinco com o Hospital do Gama, e nós temos agora o relançamento do Hospital do Câncer, que foi paralisado em virtude da quebra da empresa que havia ganhado. Então, a gente vem fazendo investimento desde o primeiro dia de governo nosso, em 2019, para tentar melhorar a saúde do Distrito Federal", finalizou.