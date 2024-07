DF entra em alerta laranja e umidade mínima pode chegar a 15%

Bom dia, brasiliense! Nesta semana, o tempo no Distrito Federal está igual vida social de trabalhador no fim do mês, sem grandes novidades. Para esta quarta-feira (24/7), a previsão é de pouca nebulosidade, frio pela manhã, calor durante a tarde e ventos moderados.

O protagonismo fica por conta da seca. Isso porque a região está sob alerta laranja, que indica risco alto para a saúde devido à baixa umidade. Nesta tarde, a expectativa é que a umidade mínima fique entre 15% e 20%, condição considerada preocupante.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 10º, na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e no Gama; a máxima pode chegar a 28ºC. Já a umidade pode alcançar os 80%. No Plano Piloto, os termômetros registraram mínima de 15ºC e a máxima deve atingir os 26ºC; a umidade fica entre 20% e 80%.

Cuidados



Devido à baixa umidade, Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, recomenda alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.