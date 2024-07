Ocorrência no Metrô-DF causa interrupção na circulação de trens em estações

A companhia informou que trabalha para que as viagens sejam normalizadas em breve - (crédito: Ed Alves/ CB Press)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que, devido a uma ocorrência na manhã desta quinta-feira (25/7), a circulação de trens está interrompida entre as estações Águas Claras e Samambaia. Os usuários que pegarem o metrô na estação Terminal de Samambaia precisam descer em Águas Claras para esperar os trens que vêm de Ceilândia.

O Metrô-DF informou que está atuando e a operação será normalizada o mais breve possível. A companhia disponibilizou um aviso sobre o ocorrido no aplicativo da companhia do Metrô-DF.