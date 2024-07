Policiais Militares salvam bebê engasgada em Samambaia

Policiais salvam bebê engasgado em Samambaia com manobra de Heimlich - (crédito: PMDF)

Policiais militares do Distrito Federal salvaram, nesta quarta-feira (24/7), um bebê que estava se engasgado. O fato ocorreu na 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia, onde uma mãe chegou com a criança procurando ajuda. Coincidentemente, os militares estavam lá registrando uma ocorrência. De acordo com a corporação, este é o quinto caso similar em oito dias.

Militares da equipe, vinculada ao Gtop 37, disseram que a mãe carregava sua filha, recém-nascida, com a garganta obstruída. Por isso, realizaram a medida de salvamento conhecida como manobra de Heimlich. Essa ação consiste em colocar a vítima de bruços e dar tapas em suas costas, sem violência, mas com força suficiente para que o ar dos pulmões expila o que está travado na traqueia.

Feito o procedimento, aos poucos o bebê retomou a respiração. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e a criança encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).