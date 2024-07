Atropelamento deixa homem decapitado na DF-290, após o Gama

Um homem teve a cabeça arrancada após um atropelamento na DF-290, após o Gama, sentido BR-060, na noite dessa quarta-feira (24/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 22h53 da noite para prestar socorro à vítima.



Utilizando duas viaturas para fazer o atendimento, os bombeiros se depararam, ao chegar no local da emergência, com o corpo de um homem adulto, que estava decapitado, com fraturas e rigidez cadavérica. Após buscas no local, as equipes não conseguiram localizar a cabeça da vítima.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).





A cabeça da vítima não foi localizada (foto: Divulgação/CBMDF)