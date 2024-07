Casa do Maranhão promove arraiá com festa do Boi de Morros

A Casa do Maranhão convida conterrâneos e colaboradores para participarem do seu arraía, que contará com a apresentação do tradicional Boi de Morros. O evento será realizado no próximo dia 30 de julho, a partir das 20h, e incluirá atrações como música ao vivo e show do Boi do Seu Teodoro, grupo de cultura popular que reencena o auto do Bumba Meu Boi no Distrito Federal.

Na ocasião, haverá o lançamento do selo comemorativo dos 50 anos do Boi de Morros, além do festejo pela recuperação da sede da Casa do Maranhão na 914 Sul, que contou com a ajuda do ex-presidente José Sarney, patrono da instituição. A entrada para o evento será gratuita.

Evento começa às 20h, na 914 Sul (foto: Divulgação/Casa do Maranhão)

Reunião de maranhenses

A Casa do Maranhão foi criada há 43 anos, com o intuito de reunir maranhenses que vivem no Distrito Federal. Para Gilza Everton, presidente da organização, é uma honra poder trazer a cultura desse Estado para a capital do país. "O Boi de Morros é nosso São João raiz. Vamos matar a saudade da nossa terra e do nosso povo", comentou.

Boi de Morros

Quando: 30 de julho, a partir das 20h

Onde: SGAS I 914 Sul

Entrada gratuita