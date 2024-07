Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ será neste domingo (28/7) em Brasília

Neste domingo (28/7), Brasília ganhará as cores do arco-íris com a passagem da 25ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. O evento, organizado pela Associação Brasília Orgulho, celebra 28 de junho – Dia Internacional do Orgulho LGBT. Neste ano, o movimento terá como tema “60+ Orgulho. Terceira idade LGBT: visibilidade, inclusão e políticas públicas”. Esta é a primeira vez que um evento em prol da diversidade tem esse foco no Brasil.

A concentração do público está marcada para as 14h em frente ao Congresso Nacional. Para quem quiser chegar mais cedo, o coletivo organizador da parada realizará, a partir das 12h30, o Pic Pride, com a drag Larissa West. Será um pic-nic de recepção na Biblioteca Nacional de Brasília.



Em seguida, a partir das 16h, os trios vão subir pela via N1, dar a volta na Feira da Torre/Eixo Ibero Americano e descer a S1 até o Museu, com previsão de terminar às 22h.

O show da cantora a Pepita acontece às 17h30, no Trio do Distrito Drag, o terceiro da marcha. E às 19h, no segundo trio, da Drag Pikineia e do Brasília Orgulho, Lia Clark se apresenta.

Tradição

A parada do orgulho da capital federal teve sua primeira edição em 1998. É a terceira mais antiga do Brasil, atrás somente do Rio de Janeiro e de São Paulo – que começaram em 1995 e 1997, respectivamente.

De acordo com a Brasília Orgulho, a temática foi escolhida dar voz às pessoas que, depois dos 60 anos de idade, podem compartilhar como foram suas vivências como pessoas LGBT em tempos de ainda mais estigmas e preconceito. Com isso, a organização pretende "desconstruir a ideia comum entre jovens de que chegar à terceira idade seja algo amedrontador e anulador de relações amorosas, sonhos e realizações em diversos âmbitos."

Entre as atrações, haverá o trio do Distrito Drag, com participação da Pepita, Mike, Ella Nasser, Nicolas Magalhães, e das drag queens Day Mahara, Larissa West, Pérola Negra, Gabrielly Ganash e Naomi Leakes. Haverá também o Trio da Pikineia com Lia Clark.

Uma das novidades desse ano é a iniciativa Sephora Pride. A rede de cosméticos oferecerá maquiagem gratuita, mediante agendamento, nas unidades do ParkShopping e do Iguatemi Brasília para os participantes no dia do evento.

Em função da parada, o Metrô funcionará, excepcionalmente, até às 22h (aos domingos ele fecha às 20h).