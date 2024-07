PMDF e Detran preparam operações para a volta às aulas na rede pública

A volta às aulas dos mais de 465 mil estudantes e mais de 62 mil profissionais da educação da rede pública de ensino do Distrito Federal, que ocorre nesta segunda-feira (29/7), deve ser regada a muita segurança. O Batalhão de Policiamento Escolar (BPESc), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) estarão nas imediações das escolas com operações, com o objetivo de dar fluidez e segurança ao trânsito de veículos e pedestres.

De acordo com a Secretaria de Educação (SEEDF), cinco escolas foram escolhidas como pontos de concentração das atividades do Batalhão de Policiamento Escolar: CED 07 de Ceilândia, CED 01 do Itapoã, CEF São José (São Sebastião), CEF Drª Zilda Arns (Paranoá) e CEF 01 do Paranoá.

Entre 29 de julho e 2 de agosto, a cada dia o policiamento será intensificado em uma região, onde serão feitas abordagens educativas sobre segurança pública, segurança escolar e trânsito, com distribuição de panfletos e apresentações. A comandante do BPESc, tenente-coronel Renata Cardoso, explicou que se trata de uma ação institucional planejada e articulada para manutenção da ordem pública e preservação da segurança nas escolas.

Fiscalização

As equipes de policiamento do Detran-DF retomarão as operações Escola Segura, Transporte Seguro e Blitz Escolar, de forma semanal, com cronogramas que atendam todo o Distrito Federal. A primeira ação tem como foco a segurança viária, a fluidez do trânsito e a travessia dos estudantes nas faixas de pedestres. Para isso, os agentes de trânsito estarão posicionados nas imediações das escolas.

As demais visam fiscalizar os meios de transporte para averiguar se os veículos escolares seguem as normas de trânsito, como capacidade de lotação, uso de cinto de segurança e itens obrigatórios. A diretora substituta de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Lorena Lessa, destacou que a prioridade da autarquia é garantir um trânsito seguro para pais, alunos e servidores das escolas, fiscalizando transporte irregular e coibindo o cometimento de infrações que possam gerar risco à segurança viária.

O departamento destacou que veículos de transporte escolar irregular podem ser denunciados por meio dos canais da ouvidoria, pelo telefone 162, no site e nas mídias digitais do Detran-DF. Além disso, é possível enviar denúncias para o e-mail cretransporteescolar@detran.df.gov.br e pelo WhatsApp (61) 9149-0995, que só atende a mensagens de texto.